Зобов'язання для ФОПів у вересні: що потрібно зробити кожному підприємцю

Фізичні особи-підприємці в Україні повинні подати заяву на спрощену систему оподаткування до 15 вересня. Єдиний податок і військовий збір за вересень слід сплатити до 20 вересня. Крім того, необхідно подати податкові звіти за серпень, з урахуванням наявності найманих працівників або виплат фізичним особам.

Про це нагадав податковий консультант Михайло Смокович. Він зазначив, що ФОПи мають дотримуватися кількох ключових податкових термінів, включно зі сплатою податків, зборів та поданням звітності.

До 15 вересня фізичні особи-підприємці можуть подати заяву для переходу на спрощену систему оподаткування. Це стосується підприємців, які бажають:

перейти з загальної системи на спрощену;

змінити групу єдиного податку.

Зміни вступають в силу з 1 жовтня 2025 року, тому важливо подати заяву в строк, щоб уникнути труднощів з податковими органами. ФОП 1 та 2 груп повинні сплатити:

єдиний податок за вересень:

1 група – 302,80 грн;

2 група – 1 600 грн.

військовий збір за вересень – 800 грн для обох груп.

Особливі умови застосовуються до ФОПів, які є військовослужбовцями або зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії – для них сплата єдиного податку та військового збору є необов'язковою. ФОП, що мають найманих працівників, повинні подати до 20 вересня:

податковий розрахунок з Додатком 1 по ЄСВ;

додаток 4ДФ за серпень.

Підприємці, що виплачують кошти фізичним особам, мають обов'язок подати Податковий розрахунок із Додатком 4ДФ за серпень. З 1 серпня 2025 року в Україні завершився перехідний період для підприємців на спрощеній системі оподаткування щодо використання касових апаратів (РРО/ПРРО). Тепер на всіх підприємців поширюються стандартні штрафи за порушення порядку розрахункових операцій:

перше порушення – штраф 100% від суми продажу;

кожне наступне порушення – штраф 150% від суми.

Регулярні порушення можуть суттєво загрожувати діяльності бізнесу, тому ФОПам слід суворо дотримуватися законодавчих норм. Найпоширеніші порушення включають:

здійснення розрахунків без належно зареєстрованого РРО або ПРРО, незалежно від способу оплати (готівка чи картка);

неправильне зазначення суми в чеку;

відсутність необхідних реквізитів (дата, час, фіскальний номер, найменування товару);

не видача чека покупцю в паперовому або електронному вигляді.

