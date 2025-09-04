OCHA Ukraine виплачує по 1 тис. доларів: кому нададуть фінансову допомогу

Жителі трьох регіонів України можуть подати заявки на участь у програмі грантової підтримки для розвитку сільського господарства. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні (OCHA Ukraine).

Згідно з повідомленням, отримати фінансову підтримку для ведення сільського господарства можуть родини з північних та південних регіонів України:

Миколаївська область: Баштанський та Миколаївський райони;

Сумська область: Охтирський, Сумський, Конотопський та Шосткинський райони;

Чернігівська область: Чернігівський район.

Програма розрахована на громадян із вразливих категорій. Подати заявку зможуть родини, які:

є внутрішньо переміщеними особами з зон активних бойових дій або окупованих територій;

мають житло, пошкоджене внаслідок війни;

втратили годувальника через війну.

Розмір допомоги та порядок подачі заявки

Програма передбачає грошову підтримку у сумі 1 тис. доларів США (еквівалент у гривні за офіційним курсом), яку можна використати для потреб сільського господарства. Кошти дозволяється витрачати на придбання насіння, добрив, інструментів, теплиць, худоби, птиці та кормів.

Обов’язковою умовою є надання підтверджувальної документації – чеків, договорів або накладних.

Зареєструватися на участь у програмі можна через онлайн-форму.

Відбір учасників проводитиметься з урахуванням рівня вразливості кожного домогосподарства.

