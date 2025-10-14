Один з найпопулярніших овочів впав у ціні: за що українцям доведеться платити менше

Активне збирання врожаю картоплі в Україні призвело до зниження цін на цей овоч. Нині гуртові ціни становлять 10–12 грн/кг проти 11–14 грн/кг минулого тижня.

Про це повідомляє EastFruit. Подешевшали також інші популярні овочі:

білокачанна капуста — з 8–12 до 6–12 грн/кг ;

— з 8–12 до ; морква — з 10–12 до 9–12 грн/кг.

Подорожчали тепличні овочі

Сезон помідорів і огірків фактично завершується, тому ціни на них стрімко зростають.

Томати подорожчали з 18–40 до 20–50 грн/кг .

подорожчали з 18–40 до . Огірки дорожчають вже майже місяць — нині їх продають по 40–75 грн/кг (минулого тижня — 35–50 грн/кг).

дорожчають вже майже місяць — нині їх продають по (минулого тижня — 35–50 грн/кг). Солодкий перець підскочив у ціні з 20–65 до 55–70 грн/кг .

підскочив у ціні з 20–65 до . Броколі теж подорожчала — з 40–55 до 45–60 грн/кг.

Що навпаки подешевшало

Серед овочів, які втратили в ціні:

баклажани — з 38–45 до 30–40 грн/кг ;

— з 38–45 до ; пекінська капуста — з 33–38 до 25–35 грн/кг.

Діапазон цін на цвітну капусту розширився до 35–55 грн/кг (раніше — 40–45 грн/кг), а часник подорожчав до 70–140 грн/кг проти 60–120 грн/кг тижнем раніше.

Фрукти та ягоди: зростання і падіння цін

У фруктово-ягідному сегменті помітне подорожчання:

кавун — з 6–15 до 8–15 грн/кг ;

— з 6–15 до ; диня — з 20–40 до 30–40 грн/кг ;

— з 20–40 до ; чорниця — з 180–420 до 220–400 грн/кг ;

— з 180–420 до ; нектарин — з 60–110 до 80–110 грн/кг.

Натомість ціни на окремі культури знизилися:

слива — з 20–45 до 10–45 грн/кг ;

— з 20–45 до ; виноград — із 70–100 до 60–100 грн/кг.

Прогнози експертів

Президент асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що до кінця року в Україні очікується зростання цін на хліб — у межах 5–10%.

Щодо картоплі, ситуація стабільна: цьогоріч урожай значно кращий, ніж торік, тому істотного подорожчання не прогнозується. Зростання можливе лише у випадку форс-мажорів — наприклад, заморозків або тривалих злив.

