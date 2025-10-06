Одна з країн ЄС планує виплачувати до 10 000 євро біженцям, які добровільно залишають країну

Влада Ірландії має намір збільшити фінансову допомогу для біженців, які погоджуються на добровільне повернення до своїх країн. Індивідуальні виплати можуть зрости до €2500, а для сімей – до €10 000. За словами урядовців, така ініціатива покликана оптимізувати роботу імміграційної системи та стимулювати швидше повернення мігрантів.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган заявив, що суми виплат для біженців, які добровільно виїжджають з країни, можуть бути збільшені до €2500 для осіб і до €10 000 для сімей. Це зробить програму більш привабливою для тих, хто розглядає варіант добровільного повернення.

Водночас міністр фінансів Паскаль Донохью підтримав ініціативу міністра юстиції. На конференції, що проходила в Карлоу та була організована партією Fine Gael для представників малого та середнього бізнесу, він підкреслив, що збільшення виплат може стати ефективним інструментом для покращення роботи ірландської імміграційної системи.

"Ми розуміємо, що депортації відіграють важливу роль у забезпеченні справедливої та ефективної міграційної системи. Однак процес депортації є дорогим і тривалим. Міністр О’Каллаган зараз досліджує способи, які допоможуть зробити повернення мігрантів швидшим і більш ефективним", – підкреслив Донохью.

Міністр фінансів зазначив, що уряд Ірландії націлений на підтримку відкритої економіки та суспільства, що є важливим чинником для подальшого розвитку країни. Однак для цього необхідні чіткі та ефективні міграційні правила, і запропонована ініціатива Міністерства юстиції може стати важливим кроком на шляху до їх впровадження.

Фахівці вважають, що збільшення виплат може заохотити добровільне повернення біженців, які готові покинути країну, водночас знижуючи фінансове навантаження на державу, яке виникає при примусових депортаціях. Для уряду це також є можливістю збалансувати відкритість країни з дотриманням міграційних норм.

Ця ініціатива відображає бажання Ірландії поєднати гуманітарні принципи з економічною ефективністю. За попередніми розрахунками, нові умови виплат можуть стимулювати більшу кількість біженців до добровільного повернення, одночасно скорочуючи час на адміністративні процеси та зменшуючи витрати.

Уряд Ірландії також підкреслює, що підтримка відкритої економіки та інвестиції в розвиток країни залишаються важливими пріоритетами. Ініціатива Міністерства юстиції спрямована на досягнення балансу між державними інтересами, економічними цілями та правами біженців, створюючи прозорі та ефективні механізми для їх повернення.

