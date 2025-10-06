Одна из стран ЕС планирует выплачивать до 10 000 евро беженцам, добровольно покидающим страну

Власти Ирландии намерены увеличить финансовую помощь беженцам, которые соглашаются на добровольное возвращение в свои страны. Индивидуальные выплаты могут вырасти до €2500, а для семей – до €10 000. По словам чиновников, такая инициатива призвана оптимизировать работу иммиграционной системы и стимулировать более быстрое возвращение мигрантов.

Об этом сообщает Ukraine Pulse, Министр юстиции Джим О'Каллаган заявил, что суммы выплат для беженцев, добровольно выезжающих из страны, могут быть увеличены до €2500 для лиц и до €10 000 для семей. Это сделает программу более привлекательной для тех, кто рассматривает вариант добровольного возвращения. Сообщение об этом появилось на страницах Dublinlive и Ukraine Pulse.

В то же время министр финансов Паскаль Донохью поддержал инициативу министра юстиции. На конференции, которая проходила в Карлоу и была организована партией Fine Gael для представителей малого и среднего бизнеса, он подчеркнул, что увеличение выплат может стать эффективным инструментом для улучшения работы ирландской иммиграционной системы.

"Мы понимаем, что депортации играют важную роль в обеспечении справедливой и эффективной миграционной системы. Однако процесс депортации является дорогостоящим и длительным. Министр О'Каллаган сейчас исследует способы, которые помогут сделать возвращение мигрантов более быстрым и эффективным", – подчеркнул Донохью.

Министр финансов отметил, что правительство Ирландии нацелено на поддержку открытой экономики и общества, что является важным фактором для дальнейшего развития страны. Однако для этого необходимы четкие и эффективные миграционные правила, и предложенная инициатива Министерства юстиции может стать важным шагом на пути к их внедрению.

Специалисты считают, что увеличение выплат может поощрить добровольное возвращение беженцев, готовых покинуть страну, одновременно снижая финансовую нагрузку на государство, которая возникает при принудительных депортациях. Для правительства это также является возможностью сбалансировать открытость страны с соблюдением миграционных норм.

Эта инициатива отражает желание Ирландии совместить гуманитарные принципы с экономической эффективностью. По предварительным расчетам, новые условия выплат могут стимулировать большее количество беженцев к добровольному возвращению, одновременно сокращая время на административные процессы и уменьшая расходы.

Правительство Ирландии также подчеркивает, что поддержка открытой экономики и инвестиции в развитие страны остаются важными приоритетами. Инициатива Министерства юстиции направлена на достижение баланса между государственными интересами, экономическими целями и правами беженцев, создавая прозрачные и эффективные механизмы для их возвращения.

