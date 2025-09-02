Вони найпопулярніші: які автомобілі найчастіше купують українці
Минулого місяця найбільший попит в Україні мали імпортовані вживані автомобілі віком до п’яти років. Автопарк країни поповнився більш ніж 7,2 тис. таких машин, що становить майже третину від усіх легковиків з пробігом. Загалом за цей період українці ввезли 22,4 тис. авто.
Про це пише Newsauto.
ТОП-10 найпопулярніших моделей до 5 років:
- Tesla Model Y — 733 авто (від $30 000 до $38 000);
- Tesla Model 3 — 396 авто (від $25 000);
- Nissan Rogue — 246 авто (від $20 000);
- Mazda CX-5 — 221 авто (від $18 000);
- Kia Niro — 205 авто (від $23 000);
- Volkswagen Tiguan — 188 авто (від $22 000);
- Hyundai Kona — 165 авто (від $20 000);
- Chevrolet Bolt — 150 авто (від $19 000);
- Audi Q5 — 148 авто (від $28 000);
- Ford Escape — 143 авто (від $21 000).
Чому обирають саме їх
- Електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai приваблюють безмитним ввезенням, дешевшою "заправкою" електрикою та сучасними технологіями.
- Nissan Rogue, Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan цінують за універсальність, просторий салон і надійність.
- Kia Niro та Audi Q5 пропонують поєднання комфорту, престижу та відносно доступної вартості.
- Ford Escape — практичний варіант для щоденного використання за помірною ціною.
Фахівці зазначають, що український ринок поступово зміщується у бік електрокарів і компактних кросоверів, які поєднують економічність, технологічність та доступність.
