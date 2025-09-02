Вони найпопулярніші: які автомобілі найчастіше купують українці

Минулого місяця найбільший попит в Україні мали імпортовані вживані автомобілі віком до п’яти років. Автопарк країни поповнився більш ніж 7,2 тис. таких машин, що становить майже третину від усіх легковиків з пробігом. Загалом за цей період українці ввезли 22,4 тис. авто.

ТОП-10 найпопулярніших моделей до 5 років:

Tesla Model Y — 733 авто (від $30 000 до $38 000);

— 733 авто (від $30 000 до $38 000); Tesla Model 3 — 396 авто (від $25 000);

— 396 авто (від $25 000); Nissan Rogue — 246 авто (від $20 000);

— 246 авто (від $20 000); Mazda CX-5 — 221 авто (від $18 000);

— 221 авто (від $18 000); Kia Niro — 205 авто (від $23 000);

— 205 авто (від $23 000); Volkswagen Tiguan — 188 авто (від $22 000);

— 188 авто (від $22 000); Hyundai Kona — 165 авто (від $20 000);

— 165 авто (від $20 000); Chevrolet Bolt — 150 авто (від $19 000);

— 150 авто (від $19 000); Audi Q5 — 148 авто (від $28 000);

— 148 авто (від $28 000); Ford Escape — 143 авто (від $21 000).

Чому обирають саме їх

Електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai приваблюють безмитним ввезенням, дешевшою "заправкою" електрикою та сучасними технологіями.

приваблюють безмитним ввезенням, дешевшою "заправкою" електрикою та сучасними технологіями. Nissan Rogue, Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan цінують за універсальність, просторий салон і надійність.

цінують за універсальність, просторий салон і надійність. Kia Niro та Audi Q5 пропонують поєднання комфорту, престижу та відносно доступної вартості.

пропонують поєднання комфорту, престижу та відносно доступної вартості. Ford Escape — практичний варіант для щоденного використання за помірною ціною.

Фахівці зазначають, що український ринок поступово зміщується у бік електрокарів і компактних кросоверів, які поєднують економічність, технологічність та доступність.

