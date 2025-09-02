русский
Вони найпопулярніші: які автомобілі найчастіше купують українці

Ціхоцька Марія

Попит в Україні мали імпортовані вживані автомобілі віком до п’яти років. Джерело: Tesla

Минулого місяця найбільший попит в Україні мали імпортовані вживані автомобілі віком до п’яти років. Автопарк країни поповнився більш ніж 7,2 тис. таких машин, що становить майже третину від усіх легковиків з пробігом. Загалом за цей період українці ввезли 22,4 тис. авто.

ТОП-10 найпопулярніших моделей до 5 років:

  • Tesla Model Y — 733 авто (від $30 000 до $38 000);
  • Tesla Model 3 — 396 авто (від $25 000);
  • Nissan Rogue — 246 авто (від $20 000);
  • Mazda CX-5 — 221 авто (від $18 000);
  • Kia Niro — 205 авто (від $23 000);
  • Volkswagen Tiguan — 188 авто (від $22 000);
  • Hyundai Kona — 165 авто (від $20 000);
  • Chevrolet Bolt — 150 авто (від $19 000);
  • Audi Q5 — 148 авто (від $28 000);
  • Ford Escape — 143 авто (від $21 000).

Чому обирають саме їх

  • Електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai приваблюють безмитним ввезенням, дешевшою "заправкою" електрикою та сучасними технологіями.
  • Nissan Rogue, Mazda CX-5 і Volkswagen Tiguan цінують за універсальність, просторий салон і надійність.
  • Kia Niro та Audi Q5 пропонують поєднання комфорту, престижу та відносно доступної вартості.
  • Ford Escape — практичний варіант для щоденного використання за помірною ціною.

Фахівці зазначають, що український ринок поступово зміщується у бік електрокарів і компактних кросоверів, які поєднують економічність, технологічність та доступність.

