Они самые популярные: какие автомобили чаще всего покупают украинцы

В прошлом месяце наибольший спрос в Украине имели импортируемые автомобили в возрасте до пяти лет. Автопарк страны пополнился более 7,2 тыс. таких машин, что составляет почти треть всех легковушек с пробегом. В общей сложности за этот период украинцы ввезли 22,4 тыс. авто.

Об этом пишет Newsauto .

ТОП-10 самых популярных моделей до 5 лет:

Tesla Model Y – 733 авто (от $30 000 до $38 000);

– 733 авто (от $30 000 до $38 000); Tesla Model 3 – 396 авто (от $25 000);

– 396 авто (от $25 000); Nissan Rogue – 246 авто (от $20 000);

– 246 авто (от $20 000); Mazda CX-5 – 221 авто (от $18 000);

– 221 авто (от $18 000); Kia Niro – 205 авто (от $23 000);

– 205 авто (от $23 000); Volkswagen Tiguan – 188 авто (от $22 000);

– 188 авто (от $22 000); Hyundai Kona – 165 авто (от $20 000);

– 165 авто (от $20 000); Chevrolet Bolt – 150 авто (от $19 000);

– 150 авто (от $19 000); Audi Q5 – 148 авто (от $28 000);

– 148 авто (от $28 000); Ford Escape – 143 авто (от $21 000).

Почему выбирают именно их

Электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai привлекают беспошлинным ввозом, более дешевой "заправкой" электричеством и современными технологиями.

привлекают беспошлинным ввозом, более дешевой "заправкой" электричеством и современными технологиями. Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan ценят за универсальность, просторный салон и надежность.

Kia Niro и Audi Q5 предлагают сочетание комфорта, престижа и относительно доступной стоимости.

предлагают сочетание комфорта, престижа и относительно доступной стоимости. Ford Escape – практичный вариант для ежедневного использования по умеренной цене.

Специалисты отмечают, что украинский рынок постепенно смещается в сторону электрокаров и компактных кроссоверов, сочетающих экономичность, технологичность и доступность.

