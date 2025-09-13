Ощад24/7 не працює після поповнення мобільного: що трапилося

Клієнти державного Ощадбанку у 2025 році можуть зіткнутися з блокуванням рахунків у рамках заходів проти шахрайства. Навіть невеликі поповнення, які перевищують встановлені банком ліміти, здатні призвести до тимчасового обмеження доступу до рахунку.

Про це повідомляє портал "Мінфін" у розділі "Відгуки". Один із клієнтів, який користувався послугами Ощадбанку близько десяти років без будь-яких проблем, зазначив, що цьогоріч зіткнувся з новими обмеженнями.

Банк не розголошує деталі цих правил, мотивуючи це заходами щодо запобігання шахрайству. За словами клієнта, 30 серпня 2025 року він намагався поповнити рахунок мобільного телефону, але замість успішної транзакції отримав повідомлення про відхилення платежу через "перевищення ліміту платежів за довільними реквізитами".

Після цього його обліковий запис у "Ощад24/7" було заблоковано. На гарячій лінії допомогли відновити доступ, проте при повторній спробі поповнення виникла та сама проблема.

Клієнту також повідомили, що дані картки нібито могли бути скомпрометовані, і для розблокування радили звернутися до будь-якого відділення банку.

Ліміти на поповнення в Ощадбанку

Чоловік знову звернувся на гарячу лінію банку, де йому пояснили, що на поповнення мобільного існує спеціальний ліміт, який не розголошують для запобігання шахрайству.

"Ліміт складає 499 грн, або певний відсоток від залишку на рахунку – близько 60–80%, точно не пам’ятаю. Візит до нашого відділення нічого не дав, бо, виявляється, потрібно звертатися до відділення 1-го чи 2-го рівня, а у нас тільки єдине, 4-го рівня. Тобто відділення, де могли б допомогти, знаходиться в іншому місті, і зараз дістатися туди немає змоги", – розповів клієнт.

