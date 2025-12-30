Соціальна пенсія: хто матиме на неї право у 2026 році

Кількість пенсіонерів в Україні продовжує скорочуватися. За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня поточного року пенсійні виплати отримували близько 10,2 мільйона громадян. Це приблизно на 100 тисяч осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однією з ключових причин такого зменшення є поступове підвищення вимог до страхового стажу. Йдеться про роки офіційної роботи, за які роботодавці сплачували внески до Пенсійного фонду. Сьогодні, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу. У 2026 році цей показник зросте до 33 років, у 2027-му — до 34, а з 2028 року становитиме 35 років і надалі змінюватися не буде. Про це повідомляє ПФУ.

У 2026 році частина пенсіонерів може розраховувати на підвищення виплат. Орієнтовно 40% людей похилого віку отримають більші пенсії з 1 січня через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. Ті, хто нині отримує мінімальну пенсію, побачать надбавку у 234 гривні. Максимальні виплати, обмежені десятьма мінімальними пенсіями, зростуть до 25 950 гривень. Додаткові кошти також нарахують людям із понаднормовим стажем — за кожен рік понад встановлену норму пенсія збільшиться, хоча ці суми залишаються досить незначними.

Наймасовіше підвищення очікується з 1 березня, коли відбудеться щорічна індексація. Вона торкнеться близько 90% пенсіонерів, тобто понад 9 мільйонів осіб. Точний відсоток індексації поки не визначений, але прогнозується в межах 11–15%, при цьому максимальна надбавка, ймовірно, знову буде обмежена сумою 1500 гривень.

Незважаючи на тривалий трудовий стаж, багато українців отримують доволі скромні пенсії. Причина — низька офіційна заробітна плата протягом життя. Формула розрахунку пенсії враховує не лише кількість відпрацьованих років, а й співвідношення зарплати людини до середньої по країні. Саме цей показник часто "тягне вниз" кінцевий розмір виплат. Навіть за 40 і більше років стажу, але з мінімальними офіційними доходами, пенсія залишається невисокою.

Наприклад, людина з офіційною зарплатою на рівні 10 тисяч гривень і стажем 35 років може розраховувати лише на близько 3,5 тисячі гривень пенсії. Щоб отримувати пенсію близько 10 тисяч гривень, за повного стажу необхідно мати середню офіційну зарплату майже 29 тисяч гривень, а за максимального можливого стажу — понад 22 тисячі гривень. Це ще раз підкреслює, що саме "біла" зарплата має вирішальне значення.

Пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, зазвичай не отримують повноцінної індексації. У Пенсійному фонді пояснюють це тим, що їхня зарплатна база є відносно актуальною. Для таких людей у попередні роки передбачалися лише незначні доплати або знижені коефіцієнти індексації. Якою буде схема підвищення для цієї категорії у 2026 році, поки що не повідомляється.

Водночас уряд продовжує обговорювати запровадження нової бальної пенсійної системи. Вона передбачає нарахування балів за кожен місяць роботи залежно від рівня зарплати. У майбутньому сума набраних балів множитиметься на вартість одного бала, що дозволить визначити розмір пенсії. Такий підхід, за задумом, має автоматично "осучаснювати" старі пенсії та зменшити розрив між виплатами людей, які виходили на пенсію в різні роки. Проте конкретні терміни впровадження реформи наразі залишаються невизначеними.

Для тих, кому бракує кількох місяців або року стажу, держава дозволяє його докупити. Вартість такого стажу прив’язана до мінімальної зарплати та розміру єдиного соціального внеску. У більшості випадків купівля одного року стажу вигідніша, ніж очікування пенсії до 63 років, однак якщо бракує кількох років, такі витрати стають економічно недоцільними.

У 2026 році зростуть і пенсії для осіб з інвалідністю — за рахунок підвищення прожиткового мінімуму та індексації. Мінімальні виплати для цієї категорії становитимуть 2595 гривень, а для людей з інвалідністю внаслідок війни — значно більше, залежно від групи.

Окремо передбачені пенсії у разі втрати годувальника. На них мають право непрацездатні члени сім’ї померлого, зокрема діти, студенти, люди з інвалідністю та літні родичі. Розмір таких виплат залежить від обставин, але мінімальна сума залишається невисокою.

Що ж до рекордних пенсій, то в Україні вони існують, але доступні лише окремим категоріям. Найвища виплата, за даними ПФУ, сягає близько 390 тисяч гривень на місяць і належить судді у відставці. Такі суми формально не вважаються звичайною пенсією, тому не підпадають під загальні обмеження. Для більшості ж громадян єдиний реальний шлях до вищої пенсії — тривалий стаж і висока офіційна зарплата протягом усього трудового життя.

