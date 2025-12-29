Вже 12 мереж: де можна купити продукти на 'зимову виплату'

Відтепер українці можуть витрачати кошти, отримані в межах програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек", на купівлю продуктів вітчизняного виробництва не лише в офлайн-магазинах, а й у ширшому переліку торговельних майданчиків. До програми приєдналися мережа супермаркетів NOVUS, а також онлайн-платформа Rozetka.

Можливість оплачувати українські харчові товари цими виплатами запрацювала на початку грудня. Спочатку вона була доступна лише в окремих торговельних мережах, серед яких "Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy та "Близенько". Згодом перелік партнерів поступово розширювався. Про це пише kosht.media.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Наразі скористатися коштами можна вже в дванадцяти торговельних мережах, зокрема Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23" і "Сімі", "Близенько", "Сільпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy та NOVUS. Крім того, покупки доступні онлайн — на сайтах Rozetka та MAUDAU.

Розрахунок здійснюється спеціальною карткою "Національний кешбек", на яку зараховуються як кошти зимової підтримки, так і щомісячний кешбек за придбання українських товарів. Водночас оплатити можна лише ті продукти, що офіційно беруть участь у програмі. У магазинах вони зазвичай мають відповідне маркування — "Національний кешбек" або "Зроблено в Україні".

Загалом до програми вже включено близько 44 тисяч найменувань харчових продуктів. Повний перелік доступний для завантаження на офіційному сайті "Національного кешбеку". Там само можна ознайомитися й з іншими категоріями товарів, які дозволено купувати за ці кошти, зокрема книгами та лікарськими засобами.

Нагадаємо, в Україні піднялась ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!