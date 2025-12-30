Чи можуть військовозобовʼязаного оголосити у розшук за непройдену ВЛК

Після завершення строку дії висновку військово-лікарської комісії військовозобов’язаному не потрібно негайно самостійно звертатися до нової ВЛК. Так само територіальний центр комплектування не має законних підстав оголошувати людину в розшук лише через те, що попередній висновок втратив чинність.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян у коментарі на порталі "Юристи.UA". Він пояснив, що проходження ВЛК є складовою системи військового обліку та мобілізаційних заходів, однак це не означає автоматичний обов’язок щороку з’являтися на комісію з власної ініціативи.

До юриста звернувся чоловік, який проходив ВЛК на початку 2025 року та поцікавився, чи потрібно йому одразу після завершення річного терміну знову йти на медичний огляд. Айвазян наголосив, що за відсутності особистих підстав або змін у стані здоров’я такої необхідності немає. Закінчення строку дії висновку не впливає ні на відстрочку, ні на наявність бронювання.

Адвокат підкреслив, що у разі потреби саме ТЦК має ініціювати повторне проходження ВЛК, надіславши громадянину відповідну повістку. Лише після офіційного виклику виникає обов’язок з’явитися на комісію.

Також Айвазян спростував поширений інформацію щодо автоматичного оголошення в розшук після завершення дії висновку ВЛК. За його словами, це неможливо без порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства. Розшук може бути оголошений лише у випадку, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК. Тобто спочатку має бути офіційний крок з боку територіального центру, і лише після цього можливі будь-які правові наслідки.

