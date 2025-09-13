Ощад24/7 не работает после пополнения мобильного: что случилось

Клиенты государственного Ощадбанка в 2025 году могут столкнуться с блокированием счетов в рамках мер против мошенничества. Даже небольшие пополнения, превышающие установленные банком лимиты, способны привести к временному ограничению доступа к счету.

Об этом сообщает портал "Минфин" в разделе "Отзывы". Один из клиентов, пользовавшийся услугами Сбербанка около десяти лет без каких-либо проблем, отметил, что в этом году столкнулся с новыми ограничениями.

Банк не разглашает детали этих правил, мотивируя это мерами по предотвращению мошенничества. По словам клиента, 30 августа 2025 года он пытался пополнить счет мобильного телефона, но вместо успешной транзакции получил уведомление об отклонении платежа из-за "превышения лимита платежей по произвольным реквизитам".

После этого его аккаунт в "Ощад24/7" был заблокирован. На горячей линии помогли восстановить доступ, однако при повторной попытке пополнения возникла та же проблема.

Клиенту также сообщили, что данные карты якобы могли быть скомпрометированы, и для разблокировки советовали обратиться в любое отделение банка.

Лимиты на пополнение в Ощадбанке

Мужчина снова обратился на горячую линию банка, где ему объяснили, что на пополнение мобильного существует специальный лимит, который не разглашается для предотвращения мошенничества.

"Лимит составляет 499 грн, или определенный процент от остатка на счете – около 60–80%, точно не помню. Визит в наше отделение ничего не дал, потому что, оказывается, нужно обращаться в отделение 1-го или 2-го уровня, а у нас только единственное, 4-го уровня. То есть отделение, где могли бы помочь, находится в другом городе и сейчас добраться туда нет возможности", – рассказал клиент.

