Правительство анонсировало бесплатное питание для школьников с 2026 года: подробности

С сентября 2026 все школьники в Украине будут обеспечены бесплатным питанием в учебных заведениях. На стартовый этап реализации этой инициативы правительство уже предусмотрело почти 6 миллиардов гривен.

Об этом 29 декабря сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Во время заседания Кабинета Министров было принято решение направить общинам 5,9 миллиарда гривен субвенции. Эти средства будут направлены на финансирование первого этапа программы бесплатного питания для школьников в 2026 году. В Государственном бюджете на 2026 год на реализацию этой инициативы заложено 14,4 миллиарда гривен.

Юлия Свириденко также подчеркнула, что отдельно предусмотрено финансирование на обновление и модернизацию школьных пищеблоков. По ее словам, государство стремится обеспечить не только бесплатные, но и качественные и безопасные обеды для детей.

Следует отметить, что программа бесплатного питания постепенно расширяется уже сейчас. С начала 2025 г. она действует для учащихся начальных классов по всей стране, а с сентября горячие обеды начали получать также школьники 1–11 классов в прифронтовых общинах.

Еще в августе 2025 года премьер-министр заявляла о намерении сделать школьное питание бесплатным для всех учащихся в 2026 году. Впрочем, в тот момент детали финансирования проекта не раскрывались. Теперь правительство официально подтвердило как сроки внедрения, так и необходимые бюджетные ресурсы.

