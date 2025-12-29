Стаж работы 42 года: каким будет размер пенсии

Достигнув пенсионного возраста, украинцы прекращают трудовую деятельность и вместо заработной платы начинают получать пенсионные выплаты. Размер этой помощи напрямую зависит от количества страхового стажа и уровня официального дохода в течение жизни.

Прежде всего, следует понимать, когда именно возникает право на выход на пенсию. Согласно действующему законодательству, при наличии только 15 лет стажа человек может оформить пенсию только по достижении 65 лет. Об этом сообщает ПФУ.

Если стаж превышает 22 года, пенсионный возраст снижается до 63 лет, а при наличии более 32 лет страхового стажа — до 60. Таким образом, украинец с 42 годами официальной работы имеет право уйти на пенсию в самом раннем возрасте.

Количество отработанных лет влияет не только на возраст выхода на заслуженный отдых, но и на сумму ежемесячных выплат. Для расчета пенсии используется формула, согласно которой среднюю заработную плату человека умножают на коэффициент страхового стажа. За 42 года он составляет 0,42.

Например, если в течение жизни человек получал минимальную зарплату на уровне 8000 гривен, размер пенсии составит примерно 3360 гривен. При средней зарплате в 15 000 гривен выплата вырастет около 6 300 гривен, при доходе 20 000 гривен — до 8 400 гривен, а при среднем заработке 30 000 гривен пенсия может достигать 12 600 гривен.

Дополнительным преимуществом большого стажа является прибавка за сверхурочные годы работы. За каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается на 1% от минимальной пенсии по возрасту. В то же время, размер этой доплаты ограничен и не может превышать 1% прожиточного минимума.

Сверхурочные считаются годы работы более 30 лет для женщин и более 35 лет для мужчин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, эти границы были ниже – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Количество дополнительных лет, учитываемых для повышения пенсии, формально не ограничивается, так что значительный стаж может существенно повлиять на размер выплат.

