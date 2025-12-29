Стаж роботи 42 роки: яким буде розмір пенсії

Досягнувши пенсійного віку, українці припиняють трудову діяльність і замість заробітної плати починають отримувати пенсійні виплати. Розмір цієї допомоги безпосередньо залежить від кількості страхового стажу та рівня офіційного доходу протягом життя.

Передусім варто розуміти, коли саме виникає право на вихід на пенсію. Відповідно до чинного законодавства, за наявності лише 15 років стажу людина може оформити пенсію лише після досягнення 65 років. Про це повідомляє ПФУ.

Якщо стаж перевищує 22 роки, пенсійний вік знижується до 63 років, а за наявності понад 32 років страхового стажу — до 60. Таким чином, українець із 42 роками офіційної роботи має право піти на пенсію у найранішому віці.

Кількість відпрацьованих років впливає не лише на вік виходу на заслужений відпочинок, а й на суму щомісячних виплат. Для розрахунку пенсії використовується формула, за якою середню заробітну плату людини множать на коефіцієнт страхового стажу. За 42 роки він становить 0,42.

Наприклад, якщо протягом життя людина отримувала мінімальну зарплату на рівні 8 000 гривень, розмір пенсії становитиме приблизно 3 360 гривень. За середньої зарплати у 15 000 гривень виплата зросте до близько 6 300 гривень, при доході 20 000 гривень — до 8 400 гривень, а за середнього заробітку 30 000 гривень пенсія може сягати 12 600 гривень.

Додатковою перевагою великого стажу є надбавка за понаднормові роки роботи. За кожен повний рік стажу понад установлену норму пенсія збільшується на 1% від мінімальної пенсії за віком. Водночас розмір цієї доплати обмежений і не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму.

Понаднормовими вважаються роки роботи понад 30 років для жінок і понад 35 років для чоловіків. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, ці межі були нижчими — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Кількість додаткових років, які враховуються для підвищення пенсії, формально не обмежується, тож значний стаж може суттєво вплинути на розмір виплат.

