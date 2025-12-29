В Киевской области произошло масштабное ДТП: 13 человек ранены, один погибший (фото)

Вечером 28 декабря на трассе Киев-Харьков произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще 13 человек получили травмы.

Об этом сообщила полиция Киевской области. По предварительным данным правоохранителей, около 21:10 вблизи села Иванков водитель маршрутного такси Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилями Jeep и Volkswagen.

В полиции уточнили, что водитель Jeep погиб на месте происшествия. Руководитель маршрутного такси получил телесные повреждения. Всего в ДТП пострадали 13 человек: шестерых пассажиров доставили в медицинские учреждения, другим оказали помощь на месте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

