Армия РФ атаковала Запорожье: есть попадания, раненая женщина (фото)

Утром 30 декабря российские войска совершили атаку на Запорожье. В результате обстрела зафиксировано разрушение, вспыхнул пожар, также известно о раненом гражданском.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, удар был нанесен по территории города, в результате чего получил повреждения объект промышленной инфраструктуры. На месте попадания возник пожар, кадры из которого Федоров обнародовал впоследствии в соцсетях.

Кроме того, взрывная волна повредила несколько частных домов, расположенных неподалеку от эпицентра удара. Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако со временем информацию уточнили.

Как отметил руководитель ОВА, за медицинской помощью обратилась 43-летняя женщина. По предварительным данным врачей, у нее зафиксировано осколочное ранение.

Соответствующие службы продолжают ликвидацию последствий атаки и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

