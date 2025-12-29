'20-точечный план согласован на 90%, гарантии безопасности США - на 100%' - президент Украины сообщил подробности переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон завершили согласование ряда ключевых документов в рамках подготовки мирного пакета. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в резиденции Мар-а-Лаго.

По словам главы государства, стороны уже достигли существенного прогресса, в частности, относительно гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подчеркнул, что так называемый 20-точечный мирный план согласован примерно на 90%, тогда как американские гарантии безопасности согласованы полностью. Почти завершена работа над общими гарантиями безопасности США и Европейского Союза для Украины, при этом их военный компонент уже окончательно одобрен.

В то же время, президент отметил, что над частью документов переговоры еще продолжаются. В частности, финализируется "План процветания Украины", а также обсуждается четкая последовательность шагов для реализации будущих договоренностей. Ранее сообщалось, что в США стороны намерены согласовать порядок выполнения положений мирного соглашения.

Зеленский особо подчеркнул, что вопрос безопасности является фундаментальным во всем переговорном процессе. По его словам, именно надежные гарантии безопасности должны стать основой для достижения устойчивого и долговременного мира.

Оба лидера подтвердили, что переговоры продолжатся. Президент Украины сообщил, что команды договорились о новых встречах уже в ближайшие недели, а Дональд Трамп согласился принять украинскую делегацию в январе, вероятно, в Вашингтоне.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

