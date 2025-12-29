'20-пунктовий план погоджений на 90%, безпекові гарантії США – на 100%' - президент України повідомив подробиці переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон завершили узгодження низки ключових документів у межах підготовки мирного пакета. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом після переговорів у резиденції Мар-а-Лаго.

За словами глави держави, сторони вже досягли суттєвого прогресу, зокрема щодо безпекових гарантій з боку Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що так званий 20-пунктовий мирний план наразі узгоджений приблизно на 90%, тоді як американські гарантії безпеки погоджені повністю. Майже завершено й роботу над спільними гарантіями безпеки США та Європейського Союзу для України, при цьому їхній військовий компонент уже остаточно схвалений.

Водночас президент зазначив, що над частиною документів переговори ще тривають. Зокрема, нині фіналізується "План процвітання України", а також обговорюється чітка послідовність кроків для реалізації майбутніх домовленостей. Раніше повідомлялося, що у США сторони планують узгодити порядок виконання положень мирної угоди.

Зеленський окремо підкреслив, що питання безпеки є фундаментальним у всьому переговорному процесі. За його словами, саме надійні безпекові гарантії мають стати основою для досягнення стійкого та довготривалого миру.

Обидва лідери підтвердили, що переговори продовжаться. Президент України повідомив, що команди домовилися про нові зустрічі вже найближчими тижнями, а Дональд Трамп погодився прийняти українську делегацію у січні, ймовірно, у Вашингтоні.

