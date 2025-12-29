Правительство сообщило об увеличении выплат социальным работникам с 1 января: сколько будут получать

С начала 2026 года оплата труда социальных работников в Украине существенно возрастет – их должностные оклады повысят почти в 2,5 раза. В частности, заработная плата социального менеджера увеличится с нынешних 8243 гривен до 20607 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Правительство приняло решение применить повышающий коэффициент 2,5 при определении окладов специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг. В ведомстве отмечают, что именно от этих работников напрямую зависит доступность и качество помощи для людей, нуждающихся в ней каждый день.

Фактически речь идет о росте базовых зарплат примерно на 150%. Так, социальные менеджеры и специалисты по социальной работе получат значительно более высокие выплаты в соответствии со своими тарифными разрядами. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подчеркнул, что работа в этой сфере требует не только профессиональных навыков, но и большой эмоциональной отдачи, умения сопереживать и поддерживать других. По его словам, повышение зарплат является шагом к справедливой оценке труда людей, ежедневно помогающих наиболее уязвимым слоям населения.

В то же время, на фоне роста доходов социальных работников внимание привлекает уровень оплаты труда в органах государственной власти. Высокие средние зарплаты традиционно фиксируют в коллегиальных органах, где штат обычно меньше, а количество руководящих должностей больше. Так, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, средняя зарплата в сентябре достигала около 87 тысяч гривен, а по итогам года – более 94 тысяч.

Высокие показатели также у Национального агентства по предотвращению коррупции, где средняя зарплата за год составила почти 93 тысяч гривен, и у Антимонопольного комитета Украины — около 87 тысяч гривен в среднем с начала года. Несколько более низкие, но все же значительные доходы имеют работники аппарата Верховной Рады и Счетной палаты.

Интересно, что среди чиновников самые высокие зарплаты получают не премьер-министр или министры, ведь эти должности не относятся к государственной службе. Например, член НКРЭКУ Константин Ущаповский в прошлом году в среднем зарабатывал более 264 тысяч гривен в месяц. В то же время премьер-министр Юлия Свириденко в сентябре 2025 года получила около 90 тысяч гривен. Подобный уровень доходов имеют и вице-премьер-министры, тогда как отдельные государственные секретари и их заместители могут зарабатывать больше благодаря значительным надбавкам за выслугу лет. Один из таких примеров – заместитель госсекретаря Кабмина Виталий Чапля, чья зарплата в сентябре превысила 130 тысяч гривен, значительную часть которой составляла именно доплата за стаж службы.

