Залишилось менше двох тижнів: українці ще мають можливість подати заявку на грошову допомогу
Українські батьки першокласників мають менше двох тижнів, аби подати заявку на одноразову допомогу "Пакунок школяра" у розмірі 5000 грн. Ці кошти призначені для придбання необхідних речей для навчання. Кінцевий термін подачі заяви — 15 листопада.
Про це повідомили в Дії. За їхніми даними, вже понад 197 тис. заяв було схвалено, і понад 188 тис. батьків отримали виплати на свою "Дія.Картку". У відомстві закликали не зволікати й подати заявку вчасно.
Читайте також: Зимова допомога для малозабезпечених сімей: у Мінсоцполітики оприлюднили деталі
Як оформити допомогу через "Дію"
- Оновіть застосунок та увійдіть у свій акаунт.
- Перейдіть у розділ "Допомога від держави" та оберіть "Пакунок школяра".
- Виберіть дитину, на яку оформлюєте виплату.
- Вкажіть або оберіть "Дія.Картку".
- Підпишіть та надішліть заяву.
Після схвалення кошти надійдуть на картку протягом 14 днів.
На що можна витратити гроші
Виділена сума може бути використана для купівлі речей, необхідних школяру, зокрема:
- одягу та взуття;
- канцелярії;
- підручників та дитячих книжок.
Батькам радять подбати про подачу заявки заздалегідь, щоб гарантовано отримати допомогу.
Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!