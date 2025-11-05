Залишилось менше двох тижнів: українці ще мають можливість подати заявку на грошову допомогу

Українські батьки першокласників мають менше двох тижнів, аби подати заявку на одноразову допомогу "Пакунок школяра" у розмірі 5000 грн. Ці кошти призначені для придбання необхідних речей для навчання. Кінцевий термін подачі заяви — 15 листопада.

Про це повідомили в Дії. За їхніми даними, вже понад 197 тис. заяв було схвалено, і понад 188 тис. батьків отримали виплати на свою "Дія.Картку". У відомстві закликали не зволікати й подати заявку вчасно.

Як оформити допомогу через "Дію"

Оновіть застосунок та увійдіть у свій акаунт. Перейдіть у розділ "Допомога від держави" та оберіть "Пакунок школяра". Виберіть дитину, на яку оформлюєте виплату. Вкажіть або оберіть "Дія.Картку". Підпишіть та надішліть заяву.

Після схвалення кошти надійдуть на картку протягом 14 днів.

На що можна витратити гроші

Виділена сума може бути використана для купівлі речей, необхідних школяру, зокрема:

одягу та взуття;

канцелярії;

підручників та дитячих книжок.

Батькам радять подбати про подачу заявки заздалегідь, щоб гарантовано отримати допомогу.

