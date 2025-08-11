Від +10 до +35 градусів: коли в Україну прийде масштабний антициклон і які регіони розпечуться найбільше

Початок нового тижня в Україні ознаменувався короткочасним похолоданням, після якого очікується комфортна погода з місцевою спекою. За прогнозом синоптиків, у третій декаді серпня Україну охопить великий малорухомий антициклон, що забезпечить суху, малохмарну погоду без опадів і підвищений атмосферний тиск.

Протягом усього тижня денна температура залишатиметься комфортною, а в деяких регіонах може досягати спекотних значень. Вночі повітря зазвичай буде прохолодним, але місцями температура може опускатися до холодних +10 градусів, пише meteoprog.

У понеділок, 11 серпня, короткочасні дощі з грозами пройдуть вночі у північних регіонах, а вдень – на сході країни. На більшості території опадів не очікується. Вітер вночі буде змінного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, вдень – північно-західний, 7–12 м/с, місцями з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів, вдень – від +22 до +27 градусів, а у південних і центральних областях стовпчики термометра піднімуться до +27–32 градусів.

У вівторок, 12 серпня, по всій Україні встановиться спокійна, суха погода без опадів. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с, на крайньому заході змінного напрямку, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +10–16 градусів, денна – +23–28 градусів, а в південних областях та на Закарпатті подекуди досягне +31 градуса.

У середу, 13 серпня, під впливом малорухомого антициклону очікується малохмарна та суха погода по всій території. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с, у західних областях – змінного напрямку, 3–8 м/с. Вночі температура коливатиметься від +10 до +16 градусів, вдень – від +24 до +29 градусів, а в південних районах та на Закарпатті вона підніметься до +28–33 градусів.

У четвер, 14 серпня, по всій території України пануватиме сонячна та тепла погода без опадів. Вітер дутиме з північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, у західних областях можливі пориви змінного напрямку 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +10 до +16 градусів, вдень очікується +24–29 градусів, а в південних регіонах і на Закарпатті вона підніметься до +30–35 градусів.

У п’ятницю, 15 серпня, також не прогнозуються опади по всій країні, завдяки впливу антициклону встановиться малохмарна погода. Вітер переважно північний або північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +11–17 градусів, вдень – +24–29 градусів, на півдні та Закарпатті – до +30–35 градусів.

У суботу, 16 серпня, невеликі грозові дощі можливі лише вдень у крайньому сході України, на решті території опадів не прогнозують. Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с, у Приазов’ї та Криму можливі пориви 15–17 м/с. Температура вночі складе +11–17 градусів, удень – +24–29 градусів, у південних областях і на Закарпатті – +30–35 градусів.

У неділю, 17 серпня, суттєвих змін у погоді не передбачається – по всій країні збережеться малохмарна та суха погода. Вітер переважатиме зі східного або північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +10–16 градусів, денна – +25–30 градусів, а на півдні та в Закарпатті – +29–34 градуси.

