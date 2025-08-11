От +10 до +35 градусов: когда в Украину придет масштабный антициклон и какие регионы раскалятся больше всего

Начало новой недели в Украине ознаменовалось кратковременным похолоданием, после которого ожидается комфортная погода с местной жарой. По прогнозу синоптиков, в третьей декаде августа Украину охватит большой малоподвижный антициклон, который обеспечит сухую малооблачную погоду без осадков и повышенное атмосферное давление.

В течение недели дневная температура будет оставаться комфортной, а в некоторых регионах может достигать жарких значений. Ночью воздух обычно будет прохладным, но местами температура может опускаться до холодных 10 градусов, пишет meteoprog.

В понедельник, 11 августа, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью в северных регионах, а днем на востоке страны. На большинстве территории осадков не ожидается. Ветер ночью будет переменного направления со скоростью 5–10 м/с, днем северо-западный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, днем от +22 до +27 градусов, а в южных и центральных областях столбики термометра поднимутся до +27–32 градусов.

Во вторник, 12 августа, по всей Украине установится спокойная сухая погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с, по крайней мере переменного направления, 3–8 м/с. Ночная температура будет +10-16 градусов, дневная - +23-28 градусов, а в южных областях и на Закарпатье кое-где достигнет +31 градуса.

Читайте также: В Украине идут атмосферные фронты: синоптик предупреждает об ухудшении погоды

В среду 13 августа под влиянием малоподвижного антициклона ожидается малооблачная и сухая погода по всей территории. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с, в западных областях – переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура будет колебаться от +10 до +16 градусов, днем - от +24 до +29 градусов, а в южных районах и Закарпатье она поднимется до +28-33 градусов.

В четверг, 14 августа, на всей территории Украины будет царить солнечная и теплая погода без осадков. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 5-10 м/с, в западных областях возможны порывы переменного направления 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +10 до +16 градусов, днем ожидается +24-29 градусов, а в южных регионах и Закарпатье она поднимется до +30-35 градусов.

В пятницу, 15 августа, также не прогнозируются осадки по всей стране, благодаря влиянию антициклона установится малооблачная погода. Ветер преимущественно северный или северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах +11-17 градусов, днем - +24-29 градусов, на юге и Закарпатье - до +30-35 градусов.

В субботу, 16 августа, небольшие грозовые дожди возможны лишь днем в крайнем востоке Украины, на остальной территории осадки не прогнозируются. Ветер будет преимущественно северо-восточным со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму возможны порывы 15-17 м/с. Температура ночью составит +11-17 градусов, днем - +24-29 градусов, в южных областях и Закарпатье - +30-35 градусов.

В воскресенье, 17 августа, существенных изменений в погоде не предвидится – по всей стране сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер будет преобладать с восточного или северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +10-16 градусов, дневная - +25-30 градусов, а на юге и Закарпатье - +29-34 градуса.

Ранее мы рассказывали, какие области Украины накроет непогода с начала недели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!