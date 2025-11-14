Від потепління до мокрого снігу: прогноз погоди на вихідні

У найближчі вихідні в Україні місцями очікуються незначні дощі, а в південних і південно-східних регіонах можливий туман. У суботу в більшості областей буде сухо.

Невеликий дощ можливий лише вдень на півночі країни, а вночі та вранці на південному сході прогнозують туман. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, а в Карпатах, а також у центральних, південних, Сумській та Харківській областях окремі пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Вночі температура становитиме 2–7° тепла, на узбережжі Чорного моря – до 11°. У денний час повітря прогріється до 8–13°, на Прикарпатті та Одещині – до 16°.

У Києві 15 листопада опадів не прогнозують, але в другій половині дня можливий слабкий дощ. Південно-західний вітер триматиметься на рівні 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 5–7° тепла, а вдень близько 10°.

У неділю на Сумщині та Харківщині вночі місцями очікується слабкий мокрий сніг. У денні години невеликий дощ можливий у західних областях, а також на Житомирщині та Київщині. В інших регіонах – без істотних опадів. На півдні вночі та вранці знову можливий туман.

Вітер змінюватиметься з північно-східного на південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с, у Карпатах вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 2–7° тепла, вдень – 8–13°, на півдні до 16°. У північних областях у нічні години можливі 0–5° морозу, а вдень – 3–8° тепла.

У Києві 16 листопада вночі буде сухо, а вдень можливий невеликий дощ. Вітер змінюватиметься на південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 0–2° морозу, вдень – 4–6° тепла.

