От потепления до мокрого снега: прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные в Украине местами ожидаются небольшие дожди, а в южных и юго-восточных регионах возможен туман. В субботу в большинстве областей будет сухо.

Небольшой дождь возможен лишь на севере страны, а ночью и утром на юго-востоке прогнозируют туман. Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Преобладает юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, а в Карпатах, а также в центральных, южных, Сумской и Харьковской областях отдельные порывы могут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура составит 2–7° тепла, на побережье Черного моря – до 11°. В дневное время воздух прогреется до 8–13°, в Прикарпатье и Одесщине – до 16°.

В Киеве 15 ноября осадков не прогнозируется, но во второй половине дня возможен слабый дождь. Юго-западный ветер будет держаться на уровне 7–12 м/с. Температура ночью будет 5–7° тепла, а днем около 10°.

В воскресенье в Сумской и Харьковской области ночью местами ожидается слабый мокрый снег. В дневные часы небольшой дождь возможен в западных областях, а также в Житомирской и Киевской областях. В других регионах – без существенных осадков. На юге ночью и утром возможен туман.

Ветер будет меняться с северо-восточного на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 2–7° тепла, днем – 8–13°, на юге до 16°. В северных областях в ночные часы возможны 0–5° мороза, а днем – 3–8° тепла.

В Киеве 16 ноября ночью будет сухо, а днем возможен небольшой дождь. Ветер будет меняться на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 0–2° мороза, днем – 4–6° тепла.

