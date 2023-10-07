Звідки вдома береться пил і як з ним боротись: пояснення фахівців

З чого складається пил і як він утворюється

Якщо ви помічаєте, що ваш будинок постійно заповнений пилом, навіть після ретельного прибирання, ця проблема може бути більш глибокою, ніж ви думаєте. У вашому житлі може бути безліч джерел пилу, які часто залишаються непоміченими.

Якщо ви відчуваєте загострення алергічних реакцій або маєте відчуття, що чистота в вашому будинку відступає на другий план, то, можливо, прийшов час ретельно прибрати і позбутися набагато пилу. Експерти Ukr.media надають поради, як це зробити.

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Ймовірною головною причиною нагромадження великої кількості пилу у вашому будинку є недостатня вентиляція. Коли до цього додати рідкісне прибирання, це може сприяти не лише накопиченню пилу, але і пилових кліщів.

Пилові кліщі часто оселяються у матрацах, подушках і оббивці меблів. Якщо у вас немає антиалергенних наволочок для матраців і подушок, варто подумати про їх придбання. Вони допоможуть запобігти появі нових пилових кліщів і зменшити подразнення для осіб, які страждають від алергій та астми.

Іншим потенційним джерелом пилу є ваші штори. Регулярна хімчистка або заміна штор на жалюзі може бути вдалим рішенням.

Килими у вашому будинку також можуть сховати значну кількість пилу. Хоча ви не можете відмовитися від них, регулярне та ретельне прибирання допоможе знизити нагромадження пилу.

Не забувайте і про своїх домашніх улюбленців. Щоб зменшити кількість пилу, яку вони принесли в будинок, рекомендується обмежувати їхній доступ до найбрудніших зон вашого житла та регулярно дбати про гігієну ваших собак та кішок, наприклад, частіше їх купаючи.

Нагадаємо, ми вже писали, як прибирати швидко та ефективно.

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