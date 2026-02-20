Очікується магнітна буря 3 рівня: прогноз на 20 лютого

У п’ятницю, 20 лютого, прогнозується помірна магнітна активність із К-індексом 3, що відповідає "зеленому" рівню. Загалом геомагнітна ситуація очікується спокійною.

Про це повідомляє сервіс Meteoagent із посиланням на дані Британська геологічна служба. Фахівці зазначають, що суттєвих збурень магнітного поля Землі не прогнозується.

Водночас не виключаються короткочасні періоди підвищеної активності рівня STORM 1. Їх можуть спричинити вплив корональної діри на Сонці та викид корональної маси, зафіксований 16 лютого.

