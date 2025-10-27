Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз на 28 жовтня

У період із 27 по 31 жовтня 2025 року Земля переживатиме серію геомагнітних бур різного рівня інтенсивності. Такі явища можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки, тому важливо знати, коли саме очікуються коливання й як мінімізувати їхній вплив.

28 жовтня активність зросте до рівня 4–5, із помітним підвищенням у другій половині доби. Про це повідомляє noaa.gov.

Магнітна буря — це реакція земного магнітного поля на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця після спалахів. Її інтенсивність вимірюють за шкалою К-індексу (від 0 до 9) або класами від G1 до G5. Помірна буря (G1, К-індекс 4–5) може впливати на здоров’я, зв’язок і навігацію, а сильніші (G2 і вище) здатні спричиняти перебої в електромережах та супутникових системах.

Під час таких збурень можливі тимчасові проблеми з GPS, радіозв’язком чи роботою електронних приладів, особливо в північних широтах. Хоча серйозних збоїв не очікується, техніка може реагувати нестабільно.

Для людей, чутливих до змін магнітного поля, навіть слабкі бурі можуть викликати головний біль, втому, запаморочення, стрибки тиску, порушення сну, дратівливість або зниження концентрації. У групі ризику — гіпертоніки, люди із серцево-судинними та хронічними захворюваннями, метеозалежні та особи старшого віку.

Медики радять у цей період більше відпочивати, спати не менше 7–9 годин, пити достатньо води, уникати кави, алкоголю та енергетиків, зменшити стреси, харчуватися легко й збалансовано. Також рекомендують проводити більше часу на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення та контролювати тиск.

Такі прості кроки допоможуть легше перенести періоди підвищеної геомагнітної активності й зберегти самопочуття навіть у дні найсильніших бур.

