Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 18 грудня
Сьогодні, 18 грудня, на Землі очікується сильна магнітна буря — К-індекс досягне 5 балів (рівень G1). Планета продовжує відчувати вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, який посилив міжпланетне магнітне поле.
Швидкість потоку поступово знижується, тож подальшого посилення бурі не прогнозується. Про це свідчать дані meteoagent.
Як магнітна буря впливає на здоров’я і як уберегтися
У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість, дратівливість, стрибки тиску чи порушення сну.
Щоб мінімізувати вплив:
- пийте достатньо води;
- уникайте кави, алкоголю та важкої їжі;
- більше відпочивайте, уникайте стресів і перевтоми;
- гуляйте на свіжому повітрі;
- дотримуйтесь режиму сну.
Людям з хронічними захворюваннями (особливо серцево-судинними) варто мати під рукою ліки та за потреби проконсультуватися з лікарем.
