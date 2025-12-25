Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 25 грудня

На Різдво, 25 грудня, Землю накриє магнітна буря. Упродовж останньої доби магнітне поле Землі залишалося збуреним, і така тенденція збережеться й надалі.

За прогнозами, протягом дня можливі активні геомагнітні умови, а ймовірність досягнення слабкого шторму рівня G1 залишається досить високою. Про це повідомила Британська геологічна служба, застерігши про підвищену геомагнітну активність у цей період.

Науковці зазначають, що швидкість сонячного вітру все ще перевищує середні показники, що й спричиняє нестабільність магнітосфери. Саме це може стати причиною короткочасних, але відчутних коливань геомагнітного фону.

Магнітні бурі рівня G1 вважаються найслабшими за шкалою, однак навіть вони здатні впливати на самопочуття людей і роботу окремих технічних систем. У метеозалежних осіб у такі дні можуть з’являтися головний біль, підвищена втомлюваність, зниження концентрації уваги та коливання артеріального тиску.

Щоб мінімізувати можливий вплив магнітної бурі, медики радять дотримуватися спокійного режиму дня, добре висипатися та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень. Важливо пити достатньо води, обмежити вживання кави та алкоголю, а також частіше перебувати на свіжому повітрі. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто уважно контролювати тиск і суворо дотримуватися рекомендацій лікаря, не пропускаючи прийом призначених препаратів.

