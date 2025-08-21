Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз геомагнітної активності на 22 серпня

22 серпня сонячна активність знизиться до рівня К-індексу 3, що відповідає зеленому рівню. Такі показники вважаються безпечними та не становлять загрози для здоров’я людини. Водночас варто пам’ятати, що дані про геомагнітну активність оновлюються постійно, тож прогнози можуть змінюватися. Найбільш достовірним вважається прогноз, зроблений на найближчу добу.

Про це повідомляє meteoagent. Під час сильних магнітних бур люди з підвищеною чутливістю та хронічними захворюваннями часто відчувають неприємні симптоми — головний біль, підвищену тривожність, втому, сонливість, проблеми з тиском, слабкість і дратівливість.

Фахівці радять дбати про свій режим, більше відпочивати та висипатися, а також звернути увагу на харчування. У такі дні варто уникати алкоголю, кави й важкої їжі, натомість більше часу проводити на свіжому повітрі та зберігати емоційний спокій.

