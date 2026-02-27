Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз магнітних бур на 27 лютого

Сьогодні, 27 лютого 2026 року, геомагнітна обстановка на Землі залишається спокійною. K-індекс становить 3 — це зелений рівень, тобто слабкі геомагнітні коливання без ознак бурі.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У суботу, 28 лютого, ситуація майже не зміниться — K-індекс прогнозується на рівні 3,3 (також зелений рівень). Геомагнітна активність залишатиметься в межах норми, без ризиків сильних бур.

Прогнози сонячної активності постійно оновлюються — дані переглядаються кожні три години. Тому точнішу картину на вихідні та початок наступного тижня варто перевіряти вранці суботи на офіційних джерелах: NOAA SWPC, SpaceWeatherLive або meteoagent.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це тимчасове збурення магнітосфери Землі, спричинене потужними спалахами та корональними викидами маси на Сонці. Під час цих подій у космос викидається величезна кількість енергії у вигляді заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко досягають нашої планети й взаємодіють з її магнітним полем.

Сила бурі вимірюється планетарним K-індексом (від 0 до 9):

0–3 — спокійна магнітосфера (зелений рівень);

4–5 — слабка або середня буря (жовтий рівень);

5–6 — сильна (помаранчевий);

7–9 — дуже сильна або екстремальна (червоний рівень).

Бурі з K-індексом 5 і вище можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також спричиняти короткочасні збої в роботі радіозв’язку, GPS, супутників та електромереж. При K-індексі 7–8 іноді видно полярні сяйва навіть у середніх широтах.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Під час бур змінюється атмосферний тиск, що особливо відчувають чутливі люди. Найпоширеніші симптоми:

головний біль або відчуття тяжкості в голові загальна слабкість і швидка стомлюваність стрибки артеріального тиску порушення сну (важко заснути або навпаки — надмірна сонливість) дратівливість, тривожність, зниження концентрації уваги.

Найсильніше реагують люди з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, вегето-судинною дистонією, хронічними неврологічними захворюваннями, а також літні люди та вагітні жінки.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як підтримати організм під час геомагнітних коливань

Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, але симптоми можна значно послабити простими способами:

дотримуйтеся режиму дня — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час, спіть не менше 7–8 годин харчуйтеся здорово — віддавайте перевагу легкій їжі, уникайте гострого, солоного, жирного та смаженого обмежте каву, алкоголь та енергетичні напої пийте багато чистої води (1,5–2 літри на добу) та трав’яні чаї (ромашка, м’ята, меліса) виходьте на короткі прогулянки на свіже повітря (за можливості — за місто), але уникайте прямого сонця робіть легкі фізичні вправи або просту розминку — це покращує кровообіг і додає бадьорості уникайте стресових ситуацій, конфліктів та емоційних перевантажень людям із хронічними захворюваннями радимо тримати під рукою призначені лікарем ліки та більше відпочивати вранці — контрастний душ для бадьорості, ввечері — тепла ванна або розслаблюючий чай.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!