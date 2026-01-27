Очікується магнітна буря рівня G1: прогноз на 27 січня

Наприкінці січня геомагнітна обстановка залишатиметься мінливою. Після відносно спокійного початку тижня прогнозується нетривалий сплеск сонячної активності, після якого ситуація поступово стабілізується та повернеться до "тихого" рівня.

Згідно з оперативними даними NOAA Space Weather Prediction Center, у період із 26 по 28 січня можливе підвищення геомагнітної активності до рівня G1, що відповідає незначній магнітній бурі. Найімовірніше, це станеться 28 січня через вплив потоків швидкого сонячного вітру, які надходять із корональної діри на Сонці.

Геомагнітні коливання різної сили можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей. У години пікової активності також не виключені локальні перебої в роботі систем зв’язку та навігації.

Прогноз магнітних бур на 27 січня

У вівторок, 27 січня буде діяти переважно "тихий–нестійкий" фон: без ознак сильних бур, але з імовірними короткими збуреннями.

Варто враховувати, що прогнози космічної погоди можуть коригуватися протягом доби залежно від швидкості сонячного вітру та характеристик міжпланетного магнітного поля.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії потоків заряджених частинок сонячного вітру з магнітосферою Землі, що спричиняє збурення її магнітного поля. Рівень інтенсивності таких явищ зазвичай оцінюють за індексом Kp (шкала від 0 до 9), а також за градацією G1–G5, яку використовує NOAA.

У періоди підвищеної геомагнітної активності частина людей може відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску або порушення сну. Крім того, під час піків активності зростає ризик тимчасових збоїв у роботі радіозв’язку та деяких навігаційних систем.

