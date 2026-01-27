Ожидается магнитная буря уровня G1: прогноз на 27 января

В конце января геомагнитная обстановка будет оставаться изменчивой. После относительно спокойного начала недели прогнозируется непродолжительный всплеск солнечной активности, после которого ситуация постепенно стабилизируется и вернется к "тихому" уровню.

Согласно оперативным данным NOAA Space Weather Prediction Center, в период с 26 по 28 января возможно повышение геомагнитной активности до уровня G1, что соответствует незначительной магнитной буре. Скорее всего, это произойдет 28 января из-за влияния потоков быстрого солнечного ветра, поступающих из корональной дыры на Солнце.

Геомагнитные колебания разной силы могут сказываться на самочувствии метеочувствительных людей. В часы пиковой активности также не исключены локальные перебои в работе систем связи и навигации.

Прогноз магнитных бурь на 27 января

Во вторник, 27 января будет действовать преимущественно "тихий-неустойчивый" фон: без признаков сильных бурь, но с возможными короткими возмущениями.

Следует учитывать, что прогнозы космической погоды могут корректироваться в течение суток в зависимости от скорости солнечного ветра и характеристик межпланетного магнитного поля.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия потоков заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли, что приводит к возмущению ее магнитного поля. Уровень интенсивности таких явлений обычно оценивают по индексу Kp (шкала от 0 до 9), а также по градации G1–G5, использующейся NOAA.

В периоды повышенной геомагнитной активности часть людей может испытывать головную боль, усталость, перепады АД или нарушение сна. Кроме того, во время пиков активности увеличивается риск временных сбоев в работе радиосвязи и некоторых навигационных систем.

