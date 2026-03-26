Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз магнітних бур на 26 березня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26–28 березня 2026 року. Фахівці оцінюють геомагнітні бурі за К-індексом — шкалою від 2 до 9 балів: що вищий показник, то сильніший вплив явища як на техніку, так і на самопочуття людей.

За попередніми даними, у період із четверга по суботу очікується помірна сонячна активність. К-індекс триматиметься на рівні близько 4, що відповідає так званому "жовтому" рівню. Це означає слабкі геомагнітні коливання, які зазвичай не мають суттєвого впливу на більшість людей. Про це пише NOAA.

Водночас варто враховувати, що прогноз може змінюватися. Дані про сонячну активність оновлюються кожні три години, а найточнішими вважаються короткострокові прогнози — приблизно на одну добу вперед.

