У Карибському морі виявили місце, де температура води становить 400 градусів: хто там живе (фото)

На глибині майже 5 кілометрів під поверхнею океану глибоководний робот зафіксував унікальне й надзвичайно екстремальне середовище, де вода нагрівається до понад 400 °C. Попри такі умови, там усе ж існують живі організми.

Про це пише BBC Wildlife Magazine. Йдеться про район у Карибському морі, де панує повна темрява, а мінералізовані потоки води можуть досягати приблизно 401 °C, не закипаючи через величезний тиск. Такі умови вважаються майже непридатними для життя, однак деякі види все ж змогли до них адаптуватися.

Відкриття зробили в межах гідротермального поля Бібі, розташованого на глибині 4 968 метрів у Каймановій западині. Це одне з найглибших відомих гідротермальних джерел на планеті, яке виявили під час досліджень океанічного дна за допомогою підводного робота.

Гідротермальні джерела формуються в зонах, де тектонічні плити розходяться. Морська вода проникає вглиб земної кори, нагрівається магмою та повертається назад уже у вигляді перегрітих потоків, насичених мінералами. Попри температуру, вода не кипить через високий тиск на таких глибинах.

Вчені розрізняють два основні типи таких джерел — "білі" та "чорні димарі". Перші зазвичай холодніші та світліші через вміст мінералів на кшталт кремнезему, тоді як "чорні димарі" значно гарячіші й викидають темні потоки, багаті на сульфіди металів.

У районі Бібі переважають саме "чорні димарі", які зовні нагадують ряди промислових труб, що вивергають темні мінералізовані потоки. Попри екстремальні умови, ця зона буквально "кишить" життям. Як пояснюють дослідники, надзвичайно гарячі рідини швидко змішуються з холодною морською водою і різко охолоджуються, створюючи мікросередовища, придатні для існування живих організмів.

"Хоча ці рідини дуже гарячі, вони швидко втрачають температуру при змішуванні з морською водою. Біля самого джерела може бути екстремально спекотно, але на відстані кількох метрів температура вже близько 20 °C", — пояснила дослідниця Музею природної історії в Лондоні Маггі Георгієва.

Під час досліджень у цьому районі вчені виявили глибоководних риб родини бельдюгових (Zoarcidae), анемонів, карликових ракоподібних і великі колонії незвичних креветок. Останні мають спеціальні світлочутливі органи на спині, які допомагають їм орієнтуватися в умовах слабкого освітлення океанічних глибин.

