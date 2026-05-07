В Карибском море нашли место, где температура воды составляет 400 градусов: кто там живет (фото)

На глубине почти 5 километров под поверхностью океана глубоководный робот зафиксировал уникальную и экстремальную среду, где вода нагревается до более 400 °C. Несмотря на такие условия, там существуют живые организмы.

Об этом пишет BBC Wildlife Magazine. Речь идет о районе в Карибском море, где царит полный мрак, а минерализованные потоки воды могут достигать примерно 401 °C, не закипая из-за огромного давления. Такие условия считаются почти непригодными для жизни, однако некоторые виды все же смогли адаптироваться к ним.

Открытие совершили в пределах гидротермального поля Биби, расположенного на глубине 4 968 метров в Каймановой впадине. Это один из самых глубоких известных гидротермальных источников на планете, обнаруженный во время исследований океанического дна с помощью подводного робота.

Гидротермальные источники формируются в зонах, где расходятся тектонические плиты. Морская вода проникает в глубь земной коры, нагревается магмой и возвращается назад уже в виде перегретых потоков, насыщенных минералами. Несмотря на температуру, вода не кипит из-за высокого давления на таких глубинах.

Ученые различают два основных типа таких источников – "белые" и "черные дымоходы". Первые обычно холоднее и светлее из-за содержания минералов вроде кремнезема, тогда как "черные дымоходы" значительно горячее и выбрасывают темные потоки, богатые сульфидами металлов.

В районе Биби преобладают именно "черные дымоходы", внешне напоминающие ряды промышленных труб, извергающих темные минерализованные потоки. Несмотря на экстремальные условия, эта зона буквально "кишит" жизнью. Как объясняют исследователи, очень горячие жидкости быстро смешиваются с холодной морской водой и резко охлаждаются, создавая микросреды, пригодные для существования живых организмов.

"Хотя эти жидкости очень горячие, они быстро теряют температуру при смешивании с морской водой. У самого источника может быть экстремально жарко, но на расстоянии нескольких метров температура уже около 20 ° C", — объяснила исследовательница Музея естественной истории в Лондоне Магги Георгиева.

В ходе исследований в этом районе ученые обнаружили глубоководные рыбы семейства бельдюговых (Zoarcidae), анемонов, карликовых ракообразных и крупные колонии необычных креветок. Последние имеют специальные светочувствительные органы на спине, помогающие им ориентироваться в условиях слабого освещения океанических глубин.

