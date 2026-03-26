Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз магнитных бурь на 26 марта

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-28 марта 2026 года. Специалисты оценивают геомагнитные бури по К-индексу — шкале от 2 до 9 баллов: чем выше показатель, тем сильнее влияние явления как на технику, так и на самочувствие людей.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

По предварительным данным, в период с четверга по субботу ожидается умеренная солнечная активность. К-индекс будет держаться на уровне около 4, что соответствует так называемому "желтому" уровню. Это означает слабые геомагнитные колебания, обычно не оказывающие существенного влияния на большинство людей. Об этом пишет NOAA.

В то же время следует учитывать, что прогноз может изменяться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, а наиболее точными считаются краткосрочные прогнозы — примерно на сутки вперед.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

