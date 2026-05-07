Какие автомобили быстро ржавеют: названы 5 моделей

Даже самые мощные и дорогие автомобили могут потерять свои преимущества из-за коррозии — так называемой "ржавой болезни", которая постепенно разрушает раму и элементы подвески. Самое опасное, что ржавчина часто развивается в скрытых зонах, куда водитель обычно не заглядывает, и становится заметной лишь тогда, когда повреждения уже серьезны.

Об этом пишет издание SlashGear. Причинами быстрого распространения коррозии чаще всего становятся тонкие заводские покрытия, использование бюджетных материалов и конструктивные решения, способствующие накоплению влаги внутри металлических узлов.

Toyota Tacoma

Несмотря на репутацию очень надежного пикапа, Toyota Tacoma известна серьезными проблемами с ржавчиной рамы. Настолько масштабными, что производителю пришлось потратить миллиарды долларов на урегулирование претензий.

По данным СМИ, сотни тысяч автомобилей этой модели проходили проверку и антикоррозионную обработку, а во многих случаях владельцам бесплатно устанавливали новые рамы. Эксперты предупреждают: при покупке подержанной Tacoma важно внимательно проверять год выпуска, ведь ремонт или замена рамы может стоить очень дорого.

Форд F-150

Пикап Ford F-150, один из самых популярных в США, также испытывает проблемы с коррозией, несмотря на использование алюминиевых элементов в более новых версиях. Чаще ржавчина поражает стальные компоненты подвески и трансмиссии — в частности дифференциалы и карданные валы.

Известны случаи, когда следы коррозии появлялись буквально на новых автомобилях уже после нескольких десятков или сотен километров пробега.

Chevrolet Silverado 1500

У Chevrolet Silverado 1500 слабым местом оказалось антикоррозионное покрытие рамы. Из-за несовершенной подготовки металла защитный слой может постепенно отслаиваться, открывая доступ влаге и дорожным реагентам.

В результате даже автомобили с большим заявленным ресурсом начинали активно ржаветь значительно раньше ожидаемого срока службы.

Dodge Ram 1500

Проблемы с коррозией давно сопровождают Dodge Ram 1500, особенно моделей начала 2000-х годов. В некоторых случаях ржавчина поражала критические элементы конструкции, что приводило даже к массовым отзывам авто.

Специалисты отмечают, что владельцам часто приходится регулярно проводить дополнительную антикоррозионную обработку, чтобы продлить ресурс автомобиля.

Nissan Frontier

Nissan Frontier также оказался в центре критики из-за серьезных конструктивных проблем. В единичных ситуациях сообщалось даже о разрушении рамы под погрузкой во время буксировки.

Эксперты объясняют это наличием зон конструкции, где может накапливаться влага, со временем провоцирующая трещины и коррозию. Несмотря на многочисленные жалобы, полноценную кампанию отзыва в глобальном масштабе производитель не проводил.

