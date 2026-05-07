Часть украинцев получит 20 тысяч гривен доплаты: кого касается

Более 12 тысяч работников, участвовавших в восстановлении критической инфраструктуры после российских обстрелов, получат дополнительные выплаты за март. Правительство выделило 242 млн грн на доплаты в размере 20 тысяч гривен для специалистов, привлеченных к аварийно-восстановительным работам.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Речь идет, в частности, о 9 тысячах энергетиков, почти 2 тысячах работников газовой сферы и более тысячи железнодорожников, работавших над восстановлением поврежденных объектов и обеспечением стабильной работы общин.

Выплаты будут осуществлять предприятия - средства будут поступать работникам непосредственно на банковские счета. Свириденко также сообщила, что в течение зимне-весеннего периода такие доплаты уже получили около 40 тысяч специалистов.

По ее словам, эта программа стала важным механизмом поддержки работников, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры в период повышенной нагрузки во время отопительного сезона.

