Частина українців отримає отримає 20 тисяч гривень доплати: кого стосується

Понад 12 тисяч працівників, які брали участь у відновленні критичної інфраструктури після російських обстрілів, отримають додаткові виплати за березень. Уряд виділив 242 млн грн на доплати у розмірі 20 тисяч гривень для фахівців, залучених до аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Йдеться, зокрема, про 9 тисяч енергетиків, майже 2 тисячі працівників газової сфери та понад тисячу залізничників, які працювали над відновленням пошкоджених об’єктів і забезпеченням стабільної роботи громад.

Виплати здійснюватимуть підприємства — кошти надходитимуть працівникам безпосередньо на банківські рахунки. Свириденко також повідомила, що протягом зимово-весняного періоду такі доплати вже отримали майже 40 тисяч спеціалістів.

За її словами, ця програма стала важливим механізмом підтримки працівників, які забезпечували функціонування критичної інфраструктури в період підвищеного навантаження під час опалювального сезону.

