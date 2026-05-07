Ожидается желтый уровень магнитных бурь: прогноз на 7 мая

Уровень геомагнитной активности определяют по шкале от 0 до 9 посредством планетарного К-индекса. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях. 7 мая в четверг прогнозируется солнечная активность с К-индексом 4,3. Это соответствует магнитной буре среднего уровня (желтый уровень).

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому следует регулярно следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц - протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения.

Для оценки силы бурь используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и часто не заметны. Если же индекс превышает 5, это уже бурые красные уровни, которые могут влиять на самочувствие людей и работу техники. Во время мощных геомагнитных колебаний возможны перебои в работе спутников, мобильной связи, радиочастот и GPS-систем. При К-индексе 7–8 иногда даже наблюдаются полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Из-за изменения атмосферного давления некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или стресс. Специального лечения от воздействия магнитных бурь нет, однако соблюдение простых рекомендаций поможет облегчить состояние.

Как поддержать организм в период магнитных бурь

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться;

ограничить употребление жирной, острой пищи, алкоголя и кофе;

пить больше воды и травяных чаев;

почаще гулять на свежем воздухе;

избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

поддерживать умеренную физическую активность;

людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимое лекарство и больше отдыхать.

Также улучшить самочувствие могут контрастный душ с утра и теплая ванная вечером.

