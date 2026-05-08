В Україні дорожчає популярний овоч: скільки коштує

В Україні дорожчає торішня морква — запаси овочу в сховищах місцевих господарств стрімко скорочуються. Через це на ринку вже відчувається дефіцит якісної продукції.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Попри обмежену пропозицію, попит на моркву залишається стабільним. Саме тому виробники, які ще мають залишки коренеплодів, почали підвищувати відпускні ціни.

Наразі вартість моркви на українському ринку коливається в межах 9–16 грн за кілограм. У середньому це на 22% більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають, що сезонне скорочення запасів наприкінці весни традиційно активізує торгівлю овочами. Подібна ситуація спостерігається майже щороку.

Водночас аналітики звертають увагу: хоча ціни й зростають, вони все ще суттєво нижчі, ніж торік. Для порівняння, у цей самий період минулого року якісна морква коштувала в середньому у 3,2 раза дорожче, ніж зараз.

