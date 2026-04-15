Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 15 квітня

У середу, 15 квітня, очікується незначне посилення сонячної активності. Прогнозується магнітна буря середнього рівня з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби. Наразі швидкість сонячного вітру залишається в межах норми. Водночас у найближчі дні очікується вплив трансекваторіальної корональної діри (CH42), яка може активізувати геомагнітні процеси та підвищити швидкість сонячного потоку.

Експерти зазначають, що приблизно три чверті людей можуть реагувати на такі явища. У періоди магнітних бур можливі головний біль, мігрень, порушення сну, пришвидшене серцебиття, коливання артеріального тиску та загальне погіршення самопочуття.

