Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 30 березня

У понеділок, 30 березня, фахівці зафіксували підвищення геомагнітної активності до рівня помірної магнітної бурі. Очікується збурення із К-індексом 4, що відповідає "жовтому" рівню.

За даними Meteoagent, причиною стало посилення потоку сонячного вітру з північної корональної діри, який став геоефективним. У зв’язку з цим можливі періоди підвищеної активності.

Науковці також попереджають про ймовірність короткочасного посилення бурі до рівня STORM G1.

Водночас експерти наголошують, що такі прогнози мають попередній характер, адже сонячна активність є нестабільною, і ситуація може швидко змінюватися.

