Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 30 марта

В понедельник, 30 марта, специалисты зафиксировали повышение геомагнитной активности до уровня умеренной магнитной бури. Ожидается возмущение с К-индексом 4, что соответствует "желтому" уровню.

По данным Meteoagent, причиной стало усиление потока солнечного ветра из северной корональной дыры, ставшего геоэффективным. В этой связи возможны периоды повышенной активности.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Ученые также предупреждают о вероятности кратковременного усиления бури до уровня STORM G1.

В то же время эксперты отмечают, что такие прогнозы носят предварительный характер, ведь солнечная активность нестабильна, и ситуация может быстро меняться.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

