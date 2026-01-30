Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 30 січня

За прогнозами фахівців, у п’ятницю, 30 січня, можливі помірні магнітні коливання з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Рівень геомагнітних збурень оцінюють за К-індексом, шкала якого коливається від 2 до 9. Чим вищий показник, тим інтенсивнішою є магнітна буря та відчутнішим її вплив як на роботу техніки, так і на самопочуття людей.

Такі збурення вважаються слабкими й, як правило, не викликають помітного впливу на організм людини. У суботу, 31 січня, ситуація стабілізується — магнітосфера Землі повернеться до норми, а магнітні бурі не очікуються.

Водночас науковці наголошують, що цей прогноз не є остаточним. Дані щодо сонячної активності оновлюються кожні три години, тому показники можуть коригуватися. Астрофізики підкреслюють: найвищу точність мають прогнози на найближчу добу, тоді як довші прогнози носять орієнтовний характер.

