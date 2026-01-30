Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 30 января

По прогнозам специалистов, в четверг, 29 января и пятницу, 30 января, возможны умеренные магнитные колебания с К-индексом 4, что соответствует желтому уровню. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Уровень геомагнитных возмущений оценивают по К-индексу, шкала которого колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее магнитная буря и ощутимее ее влияние как на работу техники, так и на самочувствие людей.

Такие возмущения считаются слабыми и, как правило, не оказывают заметного влияния на организм человека. В субботу, 31 января, ситуация стабилизируется – магнитосфера Земли вернется в норму, а магнитные бури не ожидаются.

В то же время ученые отмечают, что этот прогноз не окончательный. Данные по солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому показатели могут корректироваться. Астрофизики подчеркивают: наивысшую точность имеют прогнозы на ближайшие сутки, тогда как более длинные прогнозы носят ориентировочный характер.

