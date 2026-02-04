Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 5 лютого

Початок останнього зимового місяця, за оцінками науковців, не принесе різких геомагнітних коливань, які могли б серйозно позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Упродовж першого календарного тижня лютого рівень сонячної активності залишатиметься переважно в межах слабких або помірних значень і не сягатиме критичних показників.

Найвищі показники протягом тижня очікуються 4 та 5 лютого, коли геомагнітна напруженість може сягати помірного рівня у 4 бали. Про це повідомляє NOAA.

За таких умов у частини людей можливе загострення хронічних захворювань, посилення болю в суглобах і м’язах, запаморочення, нудота, відчуття втоми, дратівливість і зниження працездатності.

Щоб зменшити вплив геомагнітних коливань на організм, фахівці радять більше часу проводити на свіжому повітрі, підтримувати водний баланс, обмежити вживання шкідливої їжі та напоїв, уникати перевтоми й стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями варто тримати під рукою необхідні ліки та регулярно контролювати артеріальний тиск. У разі погіршення самопочуття або появи нетипових симптомів рекомендується звернутися за консультацією до лікаря.

