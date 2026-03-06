Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 6 березня

Над Україною спостерігається посилення геомагнітної активності. Найближчими днями очікується нова хвиля магнітної бурі, яка може вплинути на самопочуття людей.

Про це повідомляє сервіс прогнозування космічної погоди Meteoagent. Після короткого послаблення 3 березня геомагнітна ситуація знову погіршилася. Потужність бурі раптово піднялася до рівня 5 балів, після чого поступово знизилася до чотирьох і трьох балів.

Фахівці прогнозують, що вже 6 березня на території України очікується нова магнітна буря. За попередніми оцінками, її сила може сягнути чотирьох балів, що вважається помірним рівнем геомагнітних збурень.

Що відбувається на Сонці

За інформацією порталу Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу C.

Крім того, 5 березня можливі потужніші сонячні спалахи класу M, імовірність яких оцінюється приблизно у 25%. Імовірність найпотужніших спалахів класу X становить близько 5%.

Також астрономи відзначають підвищену сонячну активність — на поверхні світила зараз спостерігається 27 сонячних плям, що може сприяти новим геомагнітним збуренням.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Найпоширеніші симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

біль або дискомфорт у ділянці серця;

слабкість і сонливість;

біль у спині та суглобах;

підвищення артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

Фахівці зазначають, що попередження про геомагнітні бурі важливі, адже вони дозволяють людям із серцево-судинними проблемами заздалегідь контролювати ризики, пов’язані з можливими інфарктами або інсультами.

Як полегшити вплив магнітної бурі

Щоб зменшити негативний вплив геомагнітних коливань, медики радять дотримуватися простих рекомендацій:

уникати жирної, смаженої, гострої та надто важкої їжі;

додати до раціону більше фруктів, риби, горіхів та інших корисних продуктів;

обмежити або тимчасово відмовитися від кави, алкоголю та куріння;

замінити міцні напої трав’яними чаями;

частіше бувати на свіжому повітрі та більше рухатися;

регулярно провітрювати приміщення та підтримувати нормальний режим сну.

